Erzurum'da Dondurucu Soğuk: Termometreler -18 Dereceyi Gösterdi

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Hava Durumunu Etkiliyor

Doğu Anadolu Bölgesi, soğuk havaların etkisiyle bir kez daha zorlu günler geçiriyor. Erzurum, gece sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü şehir olarak dikkat çekiyor. Yoğun kar yağışlarının ardından gelen dondurucu soğuk, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars ve Diğer Şehirlerde Durum

Kars’ta da soğuk hava etkili. Gece sıcaklık sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak amacıyla battaniyelerle örtmeye çalıştı. Çatılarda oluşan buz sarkıtları ve buzlanmalar, yürüyüş yollarını da tehlikeli hale getirdi.

Sarıkamış’ta gece sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye düştü. Araçlar ve evlerin camları buz ile kaplandı. Keklik Deresi'nde küçük şelalelerin ve Hançerli düzündeki göletlerin buzla kaplandığı bildirildi. İlgili ekipler, bölgedeki kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan ve Ağrı'daki Soğuk Hava Etkileri

Ardahan’da da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldü ve yollar ile kaldırımlar buzla kaplandı. Kura Nehri’nin yüzeyinde oluşan buz tabakaları, göze çarpan diğer bir durum.

Ağrı’daki dondurucu soğuklar ise 8 derece ile hissediliyor. Murat Nehri’nin yüzeyinde yan yana yüzen buz parçaları gözlemlenirken, şehirdeki iş yerleri ve araçların camları da buzla kaplandı.

Tunceli'de Soğuk Hava Şartları

Tunceli’de soğuk hava, bitkilerin kırağı ile kaplanmasına ve çatılarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Gece sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü; derelerin kısmen buzla kaplandığı görüldü. Bu zorlu hava şartları, bazı yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırıyor.

Yerel halk, olumsuz hava koşullarıyla başa çıkmaya çalışırken, yetkililer gerekli önlemleri almak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.