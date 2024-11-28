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Erzurum'da Dondurucu Soğukta Taksicilerden Başka Bir Eşeğe Yardım

Erzurum'da taksicilerin sahip çıktığı başıboş eşek, soğuk havadan korumak amacıyla hayvan barınağına gönderildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:51
Erzurum'da Dondurucu Soğukta Taksicilerden Başka Bir Eşeğe Yardım

Erzurum'da etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, taksicilerin bir başıboş eşeğe sahip çıkmasıyla gün yüzüne çıktı. Son derece soğuk hava koşullarında, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde taksi durağında çalışan sürücüler, yol ortasında dolaşan ve trafiği tehdit eden bir eşek ile karşılaştılar.

Taksiciler, sabah saatlerinde eşeği görünce şaşırdılar ve öncelikle hayvanın sahibini aramak için etrafta dolaştılar. Eşek bulunduktan sonra, vatandaşların yardımıyla yakalanıp karnı doyuruldu. Bu esnada durakta bulunan diğer vatandaşlar, eşeğin durumunu fotoğrafladı.

Sahibi bulunamadığı için taksiciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na ulaşarak yardım talep ettiler. Belediye ekipleri, rahat bir taşımacılık için hayvanı ambulansa alarak barınağa götürdü.

Taksici Aziz Ateş, AA muhabirine verdiği demeçte, işe geldiklerinde durakta başıboş gezen eşeği görünce çok şaşırdıklarını belirtti. Eşeğin soğuktan üşüdüğüne dikkat çeken Ateş, "Nereden geldiğini bilmiyoruz, kaza olmaması için hayvanı dirseğe bağladık ve sahibini bekledik. Sabahtan beri burada dolaşıyordu ve buradan birçok araç geçiyor, bağlamasak kazaya sebep olacaktı." şeklinde konuştu.

Taksi şoförü Fırat İders de, soğuk hava koşullarında başıboş gezen eşeğin durumuna acıdıklarını ve insanlık adına karnını doyurduklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da, taksicilerin sahip çıkıp karnını doyurduğu başıboş...

Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da, taksicilerin sahip çıkıp karnını doyurduğu başıboş gezen eşek, hayvan barınağına gönderildi.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da, taksicilerin sahip çıkıp karnını doyurduğu başıboş...

Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da, taksicilerin sahip çıkıp karnını doyurduğu başıboş gezen eşek, hayvan barınağına gönderildi.

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