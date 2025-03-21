Erzurum'da Down Sendromlu Kısmet'in Bayrak Sevgisi Takdir Ediliyor

Erzurum'da Çalışma Hayatına Katılan Down Sendromlu Kısmet

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, Kaymakamlıkta çalışmaya başlayan 27 yaşındaki Kısmet Pala, bayrak hassasiyeti ile takdir topluyor. Her sabah görevine başlamadan önce Türk bayrağına ve şehit köşesindeki şehit fotoğraflarına selam vererek, vatan sevgisini gösteriyor.

Farkındalık Yaratmak İçin İstihdam

Kısmet, Şenkaya Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen İşgücü Uyum Programı kapsamında İŞKUR ile yapılan protokolle işe alındı. Güler yüzüyle kaymakamlık binasına gelen her vatandaşı karşıladıktan sonra, bayrağına gösterdiği saygı ile dikkati çekiyor.

Kaymakam Abdullah Kurt'tan Övgüler

Pala'yı, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla makamında ağırlayan Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Kısmet'in ilçenin özel bir kızı olduğunu ifade ederek, “Kalbinin güzelliğini bayrak ve insan sevgisiyle daha da ziyadeleştirmiş.” sözlerini sarf etti.

Kısmet’in Bayrak Sevgisi

Kurt, Kısmet’in resmi ve dini bayramlarda her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Bayrak sevgisi üst düzey. Kısmet'i bayrağımızı selamlarken gördüm. Bizden iş talebi oldu, biz de bunu seve seve kabul ettik.” dedi.

Çalışmaya Olan Sevgisi

Kısmet, iş hayatına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve bu fırsat için sürekli dua ettiğini belirtti. Annesi Naciye Pala ise kızının iş yerinde huzurlu olduğunu ve iş bulmasının hayatını olumlu yönde değiştirdiğini ifade etti.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde kaymakamlıkta çalışmaya başlayan down sendromlu Kısmet Pala (solda), her gün görevine Türk bayrağını ve şehitleri selamladıktan sonra başlıyor. İlçede yaşayan 27 yaşındaki Kısmet Pala, Şenkaya Kaymakamlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla İŞKUR ile yapılan görüşmeler sonucunda "İşgücü Uyum Programı" kapsamında işe alındı. Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt (sağda), Pala'yı kabul etti.