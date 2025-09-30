Erzurum'da Drift Yapan 2 Sürücüye Toplam 92 bin 784 lira Ceza

Erzurum'da sosyal medyaya düşen drift görüntüleri üzerine yakalanan 2 sürücüye toplam 92 bin 784 lira ceza uygulandı, araçlar 2 ay trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 19:51
Erzurum'da Drift Yapan 2 Sürücüye Toplam 92 bin 784 lira Ceza

Erzurum'da Drift Yapan 2 Sürücüye Toplam 92 bin 784 lira Ceza

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, otomobil ve SUV aracın sosyal medyadan paylaşılan drift görüntüleri üzerine harekete geçti.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) inceleyen ekipler, sürücüleri tespit ederek yakaladı.

Uygulanan Cezalar

Ekipler, 2 sürücüye toplam 92 bin 784 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca araçlar 2 ay trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çektirildi.

Şahıslardan birinin ehliyeti, 15 yıl içerisinde ikinci kez aynı kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle süresiz iptal2 ay süreyle el konuldu.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında
2
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
3
Endonezya'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Kalianget Açıkları Sallandı
4
New York'ta ICE Müdahalesi: Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Hastaneye Kaldırıldı
5
ABD'de hükümet kapanması: 750 bin çalışan ücretsiz izne çıkarılabilir
6
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail Birliklerini Hedef Aldı: Ölü ve Yaralılar
7
GSS borcu olanların yüreğine su serpildi! Borcu olan gözünü bu tarihe dikti!

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar