Erzurum'da Drift Yapan 2 Sürücüye Toplam 92 bin 784 lira Ceza
Olayın Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, otomobil ve SUV aracın sosyal medyadan paylaşılan drift görüntüleri üzerine harekete geçti.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) inceleyen ekipler, sürücüleri tespit ederek yakaladı.
Uygulanan Cezalar
Ekipler, 2 sürücüye toplam 92 bin 784 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca araçlar 2 ay trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çektirildi.
Şahıslardan birinin ehliyeti, 15 yıl içerisinde ikinci kez aynı kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle süresiz iptal2 ay süreyle el konuldu.