Erzurum'da Duvara Çarpan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Erzurum'da Kaza: Duvara Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Abdurrahman Gazi Türbesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil duvara çarparak kontrolden çıktı. Kazada, otomobilde bulunan 1'i çocuk olmak üzere iki kişi yaralandı.

Olay, C.Y. (41) idaresindeki 07 ANN 181 plakalı otomobilin, aniden kontrol dışı hale gelmesi sonucu gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Kazada yaralanan sürücü C.Y. ile yanında bulunan A.Y. (6) sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Olayın Nedeni Araştırılıyor

Kazanın nasıl gerçekleştiği ile ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları, otomobilin aniden hızlandığını ve duvara çarptığı sırada çok hızlı gittiğini belirtti. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.