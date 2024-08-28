Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Erzurum'da Düzensiz Göçmenler Ele Geçirildi

Erzurum ilinde gerçekleştirilen bir operasyonla 16 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon, göçmen kaçakçılığı iddiaları üzerine başladı.

Yakalanan Göçmenler ve Tutuklama

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunu önlemeye yönelik sürdürülen çalışmalar sırasında düzensiz göçmenleri yakalamak için harekete geçti.

Elde edilen bilgilere göre, kaçakçılar farklı araçlar ve yöntemler kullanarak düzensiz göçmenleri sınır illerinden alıp Erzurum'a getirmekte ve burada bir süre barındırdıktan sonra batı illerine sevk etmekteydiler.

Operasyon ve Gözaltı Süreci

Yapılan kapsamlı çalışma sonucunda il merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, Afganistan uyruklu bir kişi de göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.