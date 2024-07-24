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Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 29 Yakalandı, İki Kaçakçı Tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen operasyonla 29 düzensiz göçmen yakalandı, iki göçmen kaçakçısı ise tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:58
Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 29 Yakalandı, İki Kaçakçı Tutuklandı

Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonları

Son günlerde Erzurum ilinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 29 düzensiz göçmen ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığına karıştığı belirtilen dört şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan iki tanesi tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri, illegal göçmen trafiğini önlemek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin düzensiz göçmenleri çeşitli sınır illerinden Erzurum'a getirerek, "sahte uluslararası koruma başvurusu" ile yol izin belgeleri düzenleyip, batıya sevk ettiği tespit edildi.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan dört şüpheli arasında üç Türk vatandaşı ile bir Pakistan uyruklu kişi yer aldı. Yürütülen işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilenlerden bir Pakistan vatandaşı ve bir Türk vatandaşı tutuklandı; diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Devam Ediyor

Bu operasyon, Erzurum'da göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen kararlı çalışmalardan sadece birisidir. İl Emniyet Müdürlüğü, benzer operasyonların devam edeceğini vurguladı.

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