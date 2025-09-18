Erzurum'da Ehliyetsiz 17 Yaşındaki Sürücüye 37 Bin Lira Ceza

Erzurum'da okul önünde hız yapan 17 yaşındaki F.D.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin lira ceza kesildi; polis memuru kolundan hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:34
Okul önünde hız ve kaçma girişimi

Erzurum'da Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesindeki Yıldızkent Nafizbey Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde hızlı şekilde seyreden aracı gören polis memuru, sürücünün yaşının küçük olduğunu tespit etti.

Polis memurunun dur ikazına rağmen olay yerinden kaçan sürücü F.D. (17), kullandığı otomobili ikametinin yakınlarına bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik ekipleri kısa süre sonra sürücüyü yakalayarak ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin lira para cezası uyguladı.

Olay sırasında sürücüyü durdurmaya çalışırken kolundan hafif şekilde yaralanan polis memuru ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

