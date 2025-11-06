Erzurum'da Ekim 2025: 172 Yaralamalı Kaza — Kentte 10 Ayda bin 428 Olay

Erzurum'da Ekim 2025: 172 Yaralamalı Kaza — Kent Merkezinde Öne Çıkan Trafik Verileri

Trafik istatistikleri (Ekim 2025)

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Erzurum polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılı Ekim ayında 172 ölümlü-yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Aynı dönemde kayıtlara geçen diğer verilerde, 275 maddi hasarlı kazada 253 yaralının tespit edildiği bildirildi.

Bülten notunda, açıklanan ölü sayılarının kaza yerindeki verileri yansıttığı vurgulanıyor.

İlk 10 ayın bilançosu

2025 yılının ilk 10 ayında ise polis bölgesinde toplam bin 428 ölümlü-yaralamalı kaza yaşandı. Aynı dönemde 2 bin 379 maddi hasarlı kazada 26 ölüm ve 2 bin 491 yaralı kayıtlara geçti.

Veriler, polis sorumluluk bölgesinde kazaların önemli bir kısmının maddi hasarla sonuçlandığını gösteriyor.

ERZURUM'DA POLİS SORUMLULUK BÖLGESİNDE 2025 YILININ EKİM AYINDA 172 ÖLÜMLÜ-YARALAMALI TRAFİK KAZASI YAŞANDI.