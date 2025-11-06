Erzurum'da Ekim 2025: 172 Yaralamalı Kaza — Kentte 10 Ayda bin 428 Olay

Erzurum'da Ekim 2025'te 172 yaralamalı, 275 maddi hasarlı kaza; ilk 10 ayda bin 428 ölümlü-yaralamalı kaza kayıtlara geçti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:42
Erzurum'da Ekim 2025: 172 Yaralamalı Kaza — Kentte 10 Ayda bin 428 Olay

Erzurum'da Ekim 2025: 172 Yaralamalı Kaza — Kent Merkezinde Öne Çıkan Trafik Verileri

Trafik istatistikleri (Ekim 2025)

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Erzurum polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılı Ekim ayında 172 ölümlü-yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Aynı dönemde kayıtlara geçen diğer verilerde, 275 maddi hasarlı kazada 253 yaralının tespit edildiği bildirildi.

Bülten notunda, açıklanan ölü sayılarının kaza yerindeki verileri yansıttığı vurgulanıyor.

İlk 10 ayın bilançosu

2025 yılının ilk 10 ayında ise polis bölgesinde toplam bin 428 ölümlü-yaralamalı kaza yaşandı. Aynı dönemde 2 bin 379 maddi hasarlı kazada 26 ölüm ve 2 bin 491 yaralı kayıtlara geçti.

Veriler, polis sorumluluk bölgesinde kazaların önemli bir kısmının maddi hasarla sonuçlandığını gösteriyor.

ERZURUM'DA POLİS SORUMLULUK BÖLGESİNDE 2025 YILININ EKİM AYINDA 172 ÖLÜMLÜ-YARALAMALI TRAFİK...

ERZURUM'DA POLİS SORUMLULUK BÖLGESİNDE 2025 YILININ EKİM AYINDA 172 ÖLÜMLÜ-YARALAMALI TRAFİK KAZASI YAŞANDI.

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet
2
Bayburt’ta Bavulda 1 Kilo 20 Gram Skunk Ele Geçirildi — 1 Kişi Tutuklandı
3
Kütahya'da Miniklere Suçtan Korunma Eğitimi
4
Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu
5
Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı — Trafikte yoğunluk
6
İshak Çelebi: 10 Kasım için daha duyarlı olunmalı
7
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı 2026 Hedefiyle Hızla Yükseliyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek