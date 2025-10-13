Erzurum'da Ekim Ortası Kar Sürprizi: Palandöken'de 20 cm

Erzurum'da gece başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü; Palandöken'de kar 20 cm, belediye ekipleri temizleme çalışması yürüttü.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 10:52
Erzurum merkezinde gece başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karı, 13 Ekim sabahı etkisini gösterdi.

Şehir merkezinde sabah mesaisi karla başladı

Sabahta işlerine giden vatandaşlar, kışlık kıyafetleriyle araçlarının üzerindeki ve iş yerlerinin önündeki birikintileri temizledi. Kent sakinleri erken gelen yağış karşısında şaşkınlık yaşadı.

Karla mücadele ve ulaşımda etkiler

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme çalışmaları yürüttü. Kentte henüz kışlık lastiklerini takmayan sürücüler, erken yağan kar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Palandöken bölgesinde kar kalınlığı 20 santimetre olarak ölçüldü; bölge Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Vatandaşlardan Hakan Sak, AA muhabirine, bu yıl kışın erken geldiğini belirterek, "Eskiden 'Erzurum'da kış, ya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan 10 gün önce ya da 10 gün sonra gelir derlerdi ama bu sene ne bayramı bekledi ne başka bir şeyi." dedi.

