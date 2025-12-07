Erzurum’da "Engelleri Doğa ile Aşıyoruz" — Vali Mustafa Çiftçi Engelli Gençlerle Off-Road'da

Erzurum’da 'Engelleri Doğa ile Aşıyoruz' etkinliğinde Vali Mustafa Çiftçi ve Macera Off-road kulübü, engelli gençlerle Kalor Tepesi'nde off-road turu ve etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:27
Erzurum'da "Engelleri Doğa ile Aşıyoruz" — Vali Mustafa Çiftçi Engelli Gençlerle Off-Road'da

Erzurum’da "Engelleri Doğa ile Aşıyoruz" etkinliği: Doğada engeller aşıldı

Vali Mustafa Çiftçi engelli gençlerle off-road turunda

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Erzurum Macera Off-road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, engelli gençlerle birlikte doğada unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinlik, "Engelleri Doğa ile Aşıyoruz" sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Program Havuzbaşı Kent Meydanında başlayıp, Yakutiye ilçesi Kalor Tepesi mesire alanında devam etti. Etkinliğe katılan engelli gençler, off-road turları ve açık hava etkinlikleriyle keyifli anlar yaşadı.

Vali Çiftçi, engelli gençleri de yanına alarak off-road aracıyla sürüş yaptı ve etkinliğe dair şunları söyledi: "Programda birçok farklı etkinlik yapıldı. Eğlenceli ve hareketli oyunlar oldu. Off-road araçlarıyla onları gezdirme imkanı verildi. Erzurum’un tanıtımıyla ilgili de benzeri etkinliklerimiz devam edecek".

Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş da etkinlikle ilgili, "Güzel bir etkinlik oldu. Engelli kardeşlerimizle birlikte doğada olmak, onlara farklı bir gün yaşatmak bizleri de mutlu etti. Böylece hep birlikte engelleri aşıyoruz" dedi.

Etkinlik süresince 112 ve UMKE ekipleri de programa eşlik etti. Katılımcılar arasında çuval ve ip çekme yarışları düzenlendi, engelli bireyler off-road araçlarına bindi ve doğada vakit geçirdi.

Programın sonunda katılımcılara sucuk ekmek ikramı yapıldı ve çocuklara oyuncak hediye edildi. Etkinlik, hem katılımcılarda hem de organizasyon ekibinde olumlu izler bıraktı.

