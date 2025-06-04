Erzurum'da Engellilerin Talepleri 'Arzuhal Günleri'nde Dile Geldi

Engellilerin Talepleri Erzurum'da Gündeme Geldi

Erzurum'da engellilerin ihtiyaç ve taleplerinin dinlenebilmesi amacıyla 'Arzuhal Günleri' etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen buluşma, Büyükşehir Belediyesine bağlı Gülümseyen-Down Kafe'de yapıldı.

Vali Çiftçi'den Destek Mesajı

Etkinliğe katılarak engelli bireylerin bayramını kutlayan Vali Mustafa Çiftçi, herkesin birer engelli adayı olduğunu vurguladı. Yapılan konuşmada, engelli bireylerin karşılaştığı çeşitli sorunlara dikkat çekildi. Vali Çiftçi, "Cenabıhak herkesi aynı şekilde yaratmıyor. Kimi insanlara her türlü imkanı verirken, kimilerinden de bazı nimetleri esirgeyebiliyor. Sağlıklı bireyler olarak bizlere düşen, elimizdeki imkânları engelli kardeşlerimizin daha rahat yaşam sürmesi için kullanmaktır," şeklinde konuştu.

Talepler ve Çözüm Önerileri

Etkinlikte söz alan Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, yılın ilk toplantısına katılan Vali Çiftçi'ye teşekkür etti. Efe, "Engelli bireyler olarak kaldırımlardaki engellerden toplu taşıma araçlarının erişilebilirliğine, kamu binalarındaki düzenlemelerden sosyal hayata katılım olanaklarına kadar pek çok konuda zorluklarla karşılaşıyoruz. Ancak biliyoruz ki engelsiz şehir hayali ancak sizler gibi değerli yöneticilerin vizyonu ve çabalarıyla gerçeğe dönüşebilir," ifadelerini kullandı.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel, engelli bireyler ve aileleri de katıldı.

Erzurum'da engellilerin taleplerinin dinlenebilmesi için "Arzuhal Günleri" buluşması programı gerçekleştirildi. Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesine bağlı otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği Gülümseyen-Down Kafe'de düzenlenen etkinliğe katılan Vali Mustafa Çiftçi, taleplerini dinlediği engellilerin bayramını kutladı.

Erzurum'da engellilerin taleplerinin dinlenebilmesi için "Arzuhal Günleri" buluşması programı gerçekleştirildi. Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesine bağlı otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği Gülümseyen-Down Kafe'de düzenlenen etkinliğe katılan Vali Mustafa Çiftçi, taleplerini dinlediği engellilerin bayramını kutladı.