Erzurum'da Et ve Süt Verimliliği Artırma Çalıştayı Düzenlendi

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından düzenlenen "Erzurum Et ve Süt Çalıştayı", üretim ve verimliliğin artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Çalıştay, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı. Et ve süt üretiminde verimliliği artırmaya yönelik stratejilerin ele alındığı etkinlikte, üretim süreçlerinin optimize edilmesi, girdi maliyetlerinin azaltılması ve kaliteli ürünlerin üretimi üzerine kapsamlı tartışmalar yapıldı.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven'in Açıklamaları

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, çalıştayda yaptığı konuşmada, Erzurum'un mera zenginliği ve köklü hayvancılık kültürüyle et ve süt üretiminde Önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Güven, Erzurum'da üretilen endemik ürünlerin, özellikle civil peyniri ve cağ kebabı gibi yöresel lezzetlerin yüksek talep gördüğünü ifade etti.

Hayvancılık Sektöründeki Zorluklar

Güven, hayvancılık sektörünün karşılaştığı en büyük sorunların, genç ve eğitimli nüfusun sektörden uzak durması ile ilgili olduğunu vurgulayarak, "Sektördeki girişimcilerin yaş ortalaması oldukça yüksek ve bu durum sektörün geleceği açısından kaygı verici bir tablo oluşturuyor," dedi.

Diğer bir sorun olarak kırsal alanların boşalmasına dikkat çeken Güven, nüfusun merkezde arttığını, ancak kırsal kesimde ciddi bir azalma yaşandığını belirtti. Bu durumun, kırsaldaki yaş ortalamasını artırdığına ve ekonomik faaliyetleri zorlaştırdığına işaret etti.

Ulusal Piyasaya Çıkma Stratejileri

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, tarım ve hayvancılığın Erzurum'un en önemli ekonomik girdilerinden biri olduğunu belirterek, et ve süt ürünlerinin markalaştırılması gerektiğini vurguladı. Kenger, etin ve sütün mineral ve vitamin içeriklerinin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, bu bilgilerin ulusal piyasalara aktarılması gerektiğini ifade etti.

Çalıştay, kuruluşların bilgilendirme sunumları ve yuvarlak masa çalışmalarıyla sona erdi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından üretim ve verimliliğin artırılması amacıyla "Erzurum Et ve Süt Çalıştayı" düzenlendi.

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından üretim ve verimliliğin artırılması amacıyla "Erzurum Et ve Süt Çalıştayı" düzenlendi.