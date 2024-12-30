DOLAR
35,31 -0,41%
EURO
36,89 -0,43%
ALTIN
2.969,8 -0,45%
BITCOIN
3.315.904,92 -0,11%

Erzurum'da Et ve Süt Verimliliği Artırma Çalıştayı Düzenlendi

Erzurum'da düzenlenen çalıştayda et ve süt verimliliğinin artırılması için stratejiler tartışıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:46
Erzurum'da Et ve Süt Verimliliği Artırma Çalıştayı Düzenlendi

Erzurum'da Et ve Süt Verimliliği Artırma Çalıştayı Düzenlendi

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından düzenlenen "Erzurum Et ve Süt Çalıştayı", üretim ve verimliliğin artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Çalıştay, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı. Et ve süt üretiminde verimliliği artırmaya yönelik stratejilerin ele alındığı etkinlikte, üretim süreçlerinin optimize edilmesi, girdi maliyetlerinin azaltılması ve kaliteli ürünlerin üretimi üzerine kapsamlı tartışmalar yapıldı.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven'in Açıklamaları

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, çalıştayda yaptığı konuşmada, Erzurum'un mera zenginliği ve köklü hayvancılık kültürüyle et ve süt üretiminde Önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Güven, Erzurum'da üretilen endemik ürünlerin, özellikle civil peyniri ve cağ kebabı gibi yöresel lezzetlerin yüksek talep gördüğünü ifade etti.

Hayvancılık Sektöründeki Zorluklar

Güven, hayvancılık sektörünün karşılaştığı en büyük sorunların, genç ve eğitimli nüfusun sektörden uzak durması ile ilgili olduğunu vurgulayarak, "Sektördeki girişimcilerin yaş ortalaması oldukça yüksek ve bu durum sektörün geleceği açısından kaygı verici bir tablo oluşturuyor," dedi.

Diğer bir sorun olarak kırsal alanların boşalmasına dikkat çeken Güven, nüfusun merkezde arttığını, ancak kırsal kesimde ciddi bir azalma yaşandığını belirtti. Bu durumun, kırsaldaki yaş ortalamasını artırdığına ve ekonomik faaliyetleri zorlaştırdığına işaret etti.

Ulusal Piyasaya Çıkma Stratejileri

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, tarım ve hayvancılığın Erzurum'un en önemli ekonomik girdilerinden biri olduğunu belirterek, et ve süt ürünlerinin markalaştırılması gerektiğini vurguladı. Kenger, etin ve sütün mineral ve vitamin içeriklerinin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, bu bilgilerin ulusal piyasalara aktarılması gerektiğini ifade etti.

Çalıştay, kuruluşların bilgilendirme sunumları ve yuvarlak masa çalışmalarıyla sona erdi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından üretim ve verimliliğin...

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından üretim ve verimliliğin artırılması amacıyla "Erzurum Et ve Süt Çalıştayı" düzenlendi.

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından üretim ve verimliliğin...

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından üretim ve verimliliğin artırılması amacıyla "Erzurum Et ve Süt Çalıştayı" düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4'ü Çocuk 8 Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
3
Ardahan'da Su Samurunun Balık Avlama Anı Kamerada
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Asgari Ücret Açıklaması: %30 Artışla 22.104 TL
5
Adana'da Av Tüfeğiyle İşlenen Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor
6
Güney Kore Uçak Kazasında 179 Kişi Hayatını Kaybetti: Uçak Son 48 Saatte 13 Sefer Yaptı
7
Karabağ Halılarına Özel Sergi İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşuyor

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya