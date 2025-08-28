Erzurum'da ev sahibine bıçaklı saldırı: Zanlı tutuklandı
Olay ve gözaltı
Erzurum'un Veyisefendi Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, ev sahibi Lütfi B'yi (85) bıçakla ağır yaralayan zanlı M.E.A.'nın (17) polis ekiplerince aynı mahallede yakalanmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adli süreç
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayın nedeni
Edinilen bilgilere göre, M.E.A. dün Veyisefendi Mahallesi'nde ev sahibi Lütfi B'yi kira anlaşmazlığı nedeniyle bıçakla ağır yaralayıp kaçmış, şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalanmıştı.