Erzurum'da Ev Sahibine Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Erzurum Veyisefendi Mahallesi'nde kira anlaşmazlığı nedeniyle ev sahibini bıçakla ağır yaralayan M.E.A. (17) yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:46
Erzurum'da Ev Sahibine Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da ev sahibine bıçaklı saldırı: Zanlı tutuklandı

Olay ve gözaltı

Erzurum'un Veyisefendi Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, ev sahibi Lütfi B'yi (85) bıçakla ağır yaralayan zanlı M.E.A.'nın (17) polis ekiplerince aynı mahallede yakalanmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli süreç

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın nedeni

Edinilen bilgilere göre, M.E.A. dün Veyisefendi Mahallesi'nde ev sahibi Lütfi B'yi kira anlaşmazlığı nedeniyle bıçakla ağır yaralayıp kaçmış, şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalanmıştı.

