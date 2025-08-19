DOLAR
Erzurum'da FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ihraç infaz koruma memuru Horasan'da yakalandı

Erzurum Emniyeti, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ihraç infaz koruma memuru A.K.'yı Horasan'da yakalayarak tutukladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 17:13
Emniyetin FETÖ operasyonu sonucu gözaltı ve tutuklama

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında yürüttükleri çalışmada aranan bir şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, hakkında arama kararı bulunan ihraç infaz koruma memuru A.K., Horasan ilçesinde gözaltına alındı.

A.K.'nin hakkında arama kararı bulunan suç, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" olarak bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

