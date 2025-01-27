DOLAR
35,72 -0,13%
EURO
37,59 -0,29%
ALTIN
3.181,69 -0,03%
BITCOIN
3.535.060,1 5,73%

Erzurum'da Firari FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı

Erzurum'da, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:21
Erzurum'da Firari FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı

Önemli Bir Başarı: FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Erzurum'da, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari FETÖ hükümlüsü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Operasyon Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, FETÖ silahlı terör örgütüne üye kişilerin yakalanması amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Yakutiye ilçesinde yapılan operasyonda, aranan hükümlü gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bu yakalama, terörle mücadele ekiplerinin azim ve kararlılıkla sürdürdüğü çalışmalara önemli bir katkı sağladı.

Erzurum'da hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası...

Erzurum'da hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

İLGİLİ HABERLER

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Filistinli Yetkili: Gazze'nin Kuzeyine Dönüş, İsrail'in Etnik Temizlik Planını Boşa Çıkardı
2
Ben-Gvir, Esir Yakınlarının Tepkisi Üzerine Toplantıyı Terk Etti
3
İBB Başkanı İmamoğlu Yangın ve Tutuklamalara Dair Açıklamalarda Bulundu
4
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığı'nda Toplandı
5
Kadıköy'de Bıçaklama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı
6
Büyükelçi Erciyes, Anadolu Ajansı’nın ‘Yılın Kareleri’ Oylamasına Katıldı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!