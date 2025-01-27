Erzurum'da Firari FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı

Önemli Bir Başarı: FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Erzurum'da, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari FETÖ hükümlüsü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Operasyon Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, FETÖ silahlı terör örgütüne üye kişilerin yakalanması amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Yakutiye ilçesinde yapılan operasyonda, aranan hükümlü gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bu yakalama, terörle mücadele ekiplerinin azim ve kararlılıkla sürdürdüğü çalışmalara önemli bir katkı sağladı.

Erzurum'da hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.