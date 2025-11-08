Erzurum'da firari FETÖ üyesi yakalandı: 6 yıl 3 ay hapis

Erzurum'da FETÖ/PDY suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, JASAT ve TEM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:41
Erzurum'da firari FETÖ üyesi yakalandı: 6 yıl 3 ay hapis

Erzurum'da firari FETÖ üyesi yakalandı

JASAT ve TEM ekiplerinin ortak operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), TEM Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucunda, Palandöken ilçesinde silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY) suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

ERZURUM’DA HAKKINDA 6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FETÖ ÜYESİ POLİS EKİPLERİNCE...

ERZURUM’DA HAKKINDA 6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FETÖ ÜYESİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Söke Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Farkındalığı
2
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza
3
Samsun'da 5 Öğrenci Hamburgerden Zehirlendi
4
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
5
Bilecik’te 3 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu
6
Zonguldak'ta 75 Yaşındaki Burhanettin Şen Evinde Ölü Bulundu
7
Batman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik