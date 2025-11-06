Erzurum'da Forum Erzurum AVM Önünde Kaza: 3 Yaralı

Erzurum'da Forum Erzurum AVM Önünde Trafik Kazası: 3 Yaralı

Olay Yeri ve Kaza Gelişimi

Erzurum'un Müftü Solakzade Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde, Forum Erzurum AVM önünde iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, 06 NF 334 plakalı araç ana yolda seyir halindeyken, tali yoldan çıkan 25 ABF 011 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Yaralılar ve İnceleme

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

