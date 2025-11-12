Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı

Erzurum'da freni boşalan kamyon zincirleme kazaya neden oldu

Erzurum Havalimanı yönünden kent merkezine doğru seyreden Selçuk İ. idaresindeki 25 AGC 087 plakalı kamyon, saat 13.30 sıralarında freninin boşalması sonucu önünde ilerleyen araca çarptı.

Kaza zinciri ve hasar

Kamyonun çarptığı, sürücüsü Ömer Demirtaş olan 25 ACA 796 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Şükrü Paşa Mahallesi'ni bağlayan kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ali Rıza Yıldırım yönetimindeki 25 AEK 386 plakalı otomobile çarparak durdu. Fiat Tofaş marka otomobil arkadan aldığı darbe ve önündeki araca çarpması sonucu adeta hurdaya döndü.

Hızını alamayan tır, yol kenarındaki ağaç ve aydınlatma direğini devirdikten sonra yaklaşık 75 metre ileride durdu.

Müdahale ve yaralılar

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Demirtaş ve tır şoförü Selçuk İlhan, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Ali Rıza Yıldırım yaptığı açıklamada, "Işıkta bekliyordum. Arabalar birbirine vurdu, sonra da gelip bana çarptı. Otomobil kamyon ile benim aramda kaldı" dedi.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

