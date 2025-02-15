Erzurum'da Gazze İçin İzzet Yürüyüşü Düzenlendi

Erzurum Sivil Toplum Platformu, sağlık çalışanlarıyla birlikte Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:18
Erzurum'da Gazze İçin İzzet Yürüyüşü Düzenlendi

Erzurum Sivil Toplum Platformu, Gazze İçin Yürüdü

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "İzzet Yürüyüşüne İcabet" adı altında bir yürüyüş düzenledi. Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen ESTP üyeleri ve sağlık personeli, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla birlikte yürüyüşe katıldı.

Açıklamalar ve Tepkiler

Aile hekimi Dr. İbrahim Fatih Doğan, grup adına yaptığı açıklamada, bir yıldan fazla süredir her cumartesi bu meydanı terk etmediklerini ve etmeyeceklerini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına tepki gösteren Doğan, "Amerika için Orta Doğu sadece para, toprak, petrol ve gazdan ibarettir. İnsanlar, milletler ve tarihler değil, yalnızca ele geçirilecek kaynaklar var," diyerek eleştirilerde bulundu.

Dr. Doğan, İsrail'in Gazze üzerindeki saldırılarının ve Amerika'nın politikasının başarısız olduğunu belirtti. "Gazze, satılık bir arazi değil. Tüm bombalamalara, açlığa, katliamlara rağmen Gazze hala ayakta. Gazze teslim olmaz," dedi. Gazze halkının direnişini ve kararlılığını vurgulayan Doğan, düzenli olarak yeniden inşaatlarını sürdürdüklerine dikkati çekti.

Yürüyüşün Sonuçlanması

Yürüyüş, yapılmış olan basın açıklamasının ardından, Filistin'de hayatını kaybedenler için yapılan duayla son buldu.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik...

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "İzzet Yürüyüşüne İcabet" yürüyüşü düzenledi. Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen ESTP üyeleri, doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları, döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik...

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "İzzet Yürüyüşüne İcabet" yürüyüşü düzenledi. Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen ESTP üyeleri, doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları, döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

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