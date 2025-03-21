Erzurum'da 'Gazze: Maziden İstikbale' Paneli Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 'Gazze: Maziden İstikbale' Paneli

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESAM) tarafından 'Gazze: Maziden İstikbale' temalı bir panel gerçekleştirildi. Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Gazze'de yaşanan olaylar üzerinden geçmişten bugüne bir değerlendirme yapıldı.

Rektör Bülent Çakmak’tan Önemli Mesajlar

Panne katılan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, yaptığı açılış konuşmasında, Müslümanlar söz konusu olduğunda dünya üzerinde çoğunlukla bir sessizlik olduğunu belirtti. Çakmak, bu toplantının “karanlığa yakılan bir ışık” olacağını vurgulayarak, “Biz Müslümanların yapması gereken şey, iyiliği çoğaltmaktır” ifadelerini kullandı. Öğrencilerini ve katılımcıları, iyiliği yaymaya teşvik eden Çakmak, bu toplantının da bu hareketin bir parçası olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Kübranur Çebi Karaaslan’dan Farkındalık Çağrısı

ESAM Müdürü Doç. Dr. Kübranur Çebi Karaaslan ise, Filistin halkına destek vermenin hem tarihi hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu dile getirerek, bu tür etkinliklerin farkındalığı artıracağına inandığını aktardı. Karaaslan, “Zulme karşı sesimizi yükseltmek, mazlumların yanında durmak en temel görevlerimizdendir” diyerek, panelin amacını açıkladı.

Uzmanlardan Değerli Katkılar

Panele katılan akademisyenler, Gazze'nin tarihi, mevcut durumu ve bölgedeki siyasi dengeler üzerine çeşitli konularda bilgi verdi. Dr. Öğr. Üyesi Okan Açıl “Filistin'in tarihi geçmişi”; Dr. Öğr. Üyesi Halil Peçe “Uluslararası hukuk bağlamında Filistin-İsrail sorunu”; Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rakipoğlu ise “7 Ekim 2023 olayları ve sonrasındaki süreç” hakkında değerli bilgilerini paylaştı.

Katılım ve Kapanış

Panele Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve Prof. Dr. Naim Ürkmez, dekanlar, enstitü müdürleri, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Soru-cevap bölümüyle sona eren etkinlik, katılımcılara önemli bir perspektif sundu.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESAM) tarafından "Gazze: Maziden İstikbale" paneli gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESAM) tarafından "Gazze: Maziden İstikbale" paneli gerçekleştirildi.