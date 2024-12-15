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Erzurum'da "Gazze'yi Duyan Yok Mu?" Paneli Düzenlendi

Erzurum'da düzenlenen panelde Gazze'nin durumu ele alındı; katılımcılar, yaşanan trajedilerin üzerindeki sessizliği kıyasıya eleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 17:28
Erzurum'da "Gazze'yi Duyan Yok Mu?" Paneli Düzenlendi

Erzurum'da Gazze Konulu Panel Gerçekleştirildi

Erzurum'da, sağlık alanında çalışan uzmanların katılımıyla "Gazze'yi duyan yok mu" başlıklı bir panel düzenlendi. Program, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dünyanın Sessizliği Eleştirildi

Uluslararası Sağlık İnisiyatifi ve Gazze'ye Tıbbi Koridor Aktivisti Dr. Hüseyin Durmaz, panelde yaptığı konuşmada, dünyanın Gazze'deki duruma karşı sessiz kaldığını vurguladı. Durmaz, "Gazze bizim için bir nimet. Eğer dünya bu trajediyi görür ve Gazze'nin bize hatırlattığı değerlerle yeniden yapılandırma sürecine girerse, kendi gidişatını kurtaracaktır" dedi.

Gazze'nin Değeri Vurgulandı

Dr. Durmaz, Gazze'nin bir zafer niteliği taşıdığını ifade ederek, "Bugün Gazze, İslam'ı hayatına merkez alan bir model inşa etti. Biz de bunun canlı şahidi olduk. Bu hak ile batılın savaşıdır" şeklinde konuştu.

Kendi Deneyimlerini Paylaştı

Panelde Gazze'de gönüllü doktorluk yapmış Taner Kamacı, oraya gitmeden önceki düşüncelerinin değiştiğini vurguladı. Kamacı, "Gittiğimde gördüm ki biz hiç onların halini hissedememişiz. Bizi sıcak bir şekilde tebessümle karşıladılar. Kaybettikleri karşısında bile 'Biz kaybetmeyiz' diyorlardı" ifadelerini kullandı.

Şehitlerin Kanı Bereket Getirdi

Türkiye'de görev yapan Gazzeli doktor Baha Almasri de İslam için yapılacak şeylerin önemine değindi. Almasri, Gazze'deki şehitlerin, birçok insanın Müslüman olmasına vesile olduğunu belirtti. "Onlar Gazze'de zafer kazanmadı ama biz Aksa Tufanı ile büyük bir zafer kazandık" diyerek yaşanan olayların uzun vadeli etkilerine dikkat çekti.

Erzurum'da, doktor ve sağlık çalışanları tarafından "Gazze'yi duyan yok mu" paneli düzenlendi....

Erzurum'da, doktor ve sağlık çalışanları tarafından "Gazze'yi duyan yok mu" paneli düzenlendi. Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Erzurum'da, doktor ve sağlık çalışanları tarafından "Gazze'yi duyan yok mu" paneli düzenlendi....

Erzurum'da, doktor ve sağlık çalışanları tarafından "Gazze'yi duyan yok mu" paneli düzenlendi. Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

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