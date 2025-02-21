Erzurum'da Gençler Gece Kayak Keyfi Yaşadı

Erzurum'da gençler, karla kaplı gecede sokaklarda kayak yapmanın tadını çıkardı. Sosyal medyada paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:38
Erzurum'da Gençler Gece Kayak Keyfi Yaşadı

Erzurum'da Gençlerden Gece Kayak Eğlencesi

Erzurum, etkili olan kar yağışının ardından gençlerin kayak keyfine ev sahipliği yaptı. Şehirdeki kar üzerinde oluşan beyaz örtü, gece saatlerinde caddeleri ve sokakları kapladı.

İki gün boyunca aralıklarla yağan kar, gençleri sokaklara çıkmaya teşvik etti. Gece trafiğin olmadığı anları değerlendiren gençler, kayak takımlarıyla mahallerinde kaymanın keyfini çıkardı.

Bazı gençler, yaratıcı yöntemlerle kayak yapmayı tercih etti. Örneğin, bir genç, aracının arkasına bağladığı iple şehirde snowboard turu yaptı. Bu eğlenceli anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve izleyenlere neşeli anlar sundu.

Erzurum'un karla kaplı sokakları, gençlerin kayak maceralarına tanıklık ederken, bu keyifli anlar şehirde farklı bir yaşantının kapılarını araladı.

İLGİLİ HABERLER

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor
2
İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı
3
Biletix Yılın En İyileri Ödüllerinde DBL Entertainment İki Ödül Kazandı
4
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
5
MİT, Hakurk'ta PKK/KCK'lı İki Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
6
Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar
7
İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!