Erzurum'da Gençler Gece Kayak Keyfi Yaşadı

Erzurum'da Gençlerden Gece Kayak Eğlencesi

Erzurum, etkili olan kar yağışının ardından gençlerin kayak keyfine ev sahipliği yaptı. Şehirdeki kar üzerinde oluşan beyaz örtü, gece saatlerinde caddeleri ve sokakları kapladı.

İki gün boyunca aralıklarla yağan kar, gençleri sokaklara çıkmaya teşvik etti. Gece trafiğin olmadığı anları değerlendiren gençler, kayak takımlarıyla mahallerinde kaymanın keyfini çıkardı.

Bazı gençler, yaratıcı yöntemlerle kayak yapmayı tercih etti. Örneğin, bir genç, aracının arkasına bağladığı iple şehirde snowboard turu yaptı. Bu eğlenceli anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve izleyenlere neşeli anlar sundu.

Erzurum'un karla kaplı sokakları, gençlerin kayak maceralarına tanıklık ederken, bu keyifli anlar şehirde farklı bir yaşantının kapılarını araladı.