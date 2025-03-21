Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'da göçmen kaçakçılığı iddialarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 5 şüpheli tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar, göçmen kaçakçılığını engellemeye yönelik kararlılıkla sürdürülüyor.

Farklı tarihlerde yapılan operasyonlar sırasında 20 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 araca el konuldu. Toplamda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan işlemler neticesinde 5 zanlı tutuklandı, diğer 10 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. Bu gelişmeler, Erzurum'da güvenlik kuvvetlerinin göçmen kaçakçılığına karşı kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.