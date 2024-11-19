Erzurum'da Gölete Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, K.Y. (45) isimli sürücünün kontrolündeki otomobil, henüz plakası belirlenemeyen bir şekilde Köyceğiz Göleti'ne düştü. Olay sonucu meydana gelen kaza, hem sürücünün hem de aracın durumu itibarıyla büyük bir korku yarattı.

Kurtarma Çalışmaları

Otomobilde bulunan diğer bir kişi, kendi imkanlarıyla göletten kurtulmayı başardı, fakat sürücü suya kapılarak kayboldu. Kazanın ardından, region, sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve komando timinin müdahalesi ile arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Cenaze Çalışmaları

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, K.Y.'nin cenazesine ulaşıldı. Dalgıçlar, ürkütücü olayın ardından cenazeyi göletten çıkararak yetkililere teslim etti. Bu talihsiz olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde gölete düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Cenaze dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.