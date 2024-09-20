Erzurum'da Gürültü Yapan Araç Sürücüsüne Ceza Kesildi

Erzurum'da Abartı Egzozlu Araç Sürücüsüne Ceza

Erzurum'da, sosyal medya üzerinden yapılan bir şikayet sonrası, gürültü yapan bir otomobilin sürücüsüne ceza uygulandı.

Vali Çiftçi'ye Yönelik Şikayet

Sosyal medyada Vali Mustafa Çiftçi etiketiyle yapılan bir paylaşımda, "Sayın Valim, abartı egzozla gürültü çıkaran araçlara bir çözüm bulabilir miyiz? Gerçekten çok rahatsız edici" şeklinde bir şikayet yer aldı.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Vali Çiftçi'ye yapılan bu müracaat üzerine Erzurum Emniyet Müdürlüğü, gerekli adımları atarak polis ekiplerini görevlendirdi. Ekipler, otomobilin plaka bilgileri doğrultusunda sürücüyü tespit etti.

Sürücüye Ceza ve Araç Otoparka Çekildi

Sürücü A.M.B., polis tarafından yakalanarak, sigortasız araç kullanmaktan ve gürültü yapmaktan toplamda 1380 lira para cezası aldı. Otomobil ise yasal işlemler için otoparka çekildi.

Sosyal Medyada Duyuruldu

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, otomobilin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığını duyurdu.

Erzurum'da abartı egzozlu otomobil sürücüsüne sosyal medyadan yapılan şikayet üzerine cezai işlem uygulandı. Ekiplerce, sürücüye sigortasız araç kullanmaktan ve gürültüden dolayı 1380 lira ceza yazıldı, otomobil ise otoparka çekildi.