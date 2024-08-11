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Erzurum'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 9 Yaralı

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaza, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:49
Erzurum'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 9 Yaralı

Erzurum'da Kaza: İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza, Abdurrahim Şerif Beygu Caddesi üzerinde gerçekleşti ve olay anında birçok sağlık görevlisi, polis ve AFAD ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Kaza Detayları

Kazaya sebep olan olayda, B.I. yönetimindeki 25 ABR 636 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Sekmen Caddesi üzerinde seyreden A.K. idaresindeki 25 AK 150 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleri ve içerisinde bulunan toplamda 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla acilen Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpışmanın ardından yol kenarına savrulan eşyalar çevredeki vatandaşlar tarafından toplandı, kazaya karışan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza...

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza...

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza...

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

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