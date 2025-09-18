Erzurum'da Halk Otobüsünün Çarptığı 10 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Ağır Yaralandı
Palandöken'de trafik kazası kamerada
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.
Kaza Müftü Solakzade Mahallesi 77. Sokak ile 86. Sokak kesişiminde meydana geldi. Özel halk otobüsünü kullanan Faruk İ.'nin yönetimindeki 25 H 0079 plakalı araç, bisikletiyle ilerleyen Beytullah K. (10)'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Beytullah K.'yi Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayla ilgili sürücü Faruk İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.