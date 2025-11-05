Erzurum'da 'Hayır Çarşısı' Dualarla Açıldı — Gelirler Filistin ve Gazze İçin

Erzurum Yakutiye Kent Meydanı'nda açılan Hayır Çarşısı, İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın duasıyla açıldı; gelirler Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için kullanılacak.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:51
Erzurum’da Filistin ve Gazze yararına Yakutiye Kent Meydanı’nda kurulan Hayır Çarşısı, İl Müftüsü Yaşar Çapçı’nın yaptığı dua ile resmen açıldı.

Açılış ve Katılımcılar

Merkez ilçe müftülüklerinin desteğiyle hazırlanan çarşının açılış töreninde İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti. Açılışa Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, Aziziye İlçe Müftüsü Osman Gülbe ve müftülük personelleri de katıldı.

Gelirlerin Kullanımı ve Teşekkür

Yetkililer, hayır çarşısından elde edilecek gelirlerin Filistinli mazlum insanların yararına kullanılacağını duyurdu. Müftü Yaşar Çapçı, çarşının açılmasında emeği geçen ilçe müftülükleri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür etti.

