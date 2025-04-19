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Erzurum'da Hekim ve Sağlıkçılar 75 Haftadır Gazze İçin Yürüyüş Yapıyor

Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze'deki zulme dikkat çekmek amacıyla 75. haftadır protesto yürüyüşü düzenliyor.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 14:08
Erzurum'da Hekim ve Sağlıkçılar 75 Haftadır Gazze İçin Yürüyüş Yapıyor

Erzurum'da Süregelen Protesto

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkat çekmek amacıyla 75. haftada da yürüyüşlerini sürdürdü.

Yürüyüş Detayları

Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla birlikte, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Açıklamalar ve Duygular

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Seyda Özdiyar, grup adına yaptığı açıklamada, Pence-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Topyürek başta olmak üzere, vatan toprağının bütünlüğü ve alemi İslam için şehit düşenlere Allah'tan rahmet dileyip, ailelerine başsağlığı verdi.

Özdiyar, 75 haftadır sessiz yürüyüşlerini sürdürdüklerini belirterek, zulmün her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı. Özellikle çocuklara karşı açılan savaşın hayatın olağan akışında devam etmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Bu durumu, “Korkarım İsrail Gazze'den önce bizi işgal etmiş olmalı,” sözleriyle dile getirdi.

Yürüyüşün Anlamı

Özdiyar, sözlerine şöyle devam etti: “Böylesi bir zulüm karşısında bile sergilediğimiz bu derin sükut, tepki gösterecek duyularımızın ağır hasar almış olduğunun en net delillerindendir. Onlar işgale kafalarımızdan, kalplerimizden, evlatlarımızdan başlayıp amacına da büyük oranda ulaşmışken, işgale uğramış bir toplumun manevi yaraları sarılmadan zalimlere karşı bir direniş göstermesi beklenemez.”

Sonuç ve Dualar

Basın açıklamasının ardından, Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme...

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 75. haftada da yürüyüşlerini sürdürdü. ​​​Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme...

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 75. haftada da yürüyüşlerini sürdürdü. ​​​Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

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