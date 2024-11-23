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Erzurum'da Hekimler Gazze için Tıbbi Koridor Talep Etti

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, Gazze'de tıbbi koridor açılması için sessiz yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:13
Erzurum'da Hekimler Gazze için Tıbbi Koridor Talep Etti

Erzurum'da Gazze İçin Ses Yükseltti

Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek amacıyla bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları, sessiz yürüyüşlerinin 54'üncü haftasında, Gazze için tıbbi koridor açılması talebinde bulundu.

Toplanma Noktası Lalapaşa Camisi Oldu

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde toplanan doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile "Biz şehadete susamış hekimleriz", "Tıbbi koridorumuzu açın, biz hazırız", "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayın, hesabını veremeyiz" yazılı dövizlerle Yakutiye Medresesi'ne kadar sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Gönüllüler Gazze'nin Sesi Olmaya Çalışıyor

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yusuf Çiftçi, her cumartesi bir araya gelerek sabrı Gazze'den öğrendiklerini belirtti. Çiftçi, "Gazze'nin sesi olmaya çalışan gönüllüleriz" dedi.

Ankara’da Tıbbi Koridor Açma Talepleriyle Toplantılar Yapıldı

Geçen hafta Gazze'ye tıbbi koridor açılması için Ankara'da bulunduklarını ifade eden Çiftçi, canlı bağlantı kurulan Gazze Sağlık Müdürü'nün de duygu dolu açıklamalarına dikkat çekti. Çiftçi, Türkiye'nin Filistin halkını yalnız bırakmayacağına inandığını vurguladı.

Gazze'nin Sağlık Durumu İçin Acil Çözüm Talebi

Yusuf Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti: "Sağlık sistemi çökmüş, 2 milyon nüfuslu, yaralı dolu mazlum bir beldeyi tek mi bırakacağız? İçinde otobüs geçen hastaneleri, ambulans helikopter ve uçakları bulunan Müslüman ülke olmamıza rağmen masum çocukların yaralarını saramayacak mıyız? İşte bu sebeple her fırsatta tıbbi koridor talep ediyoruz. Bütün sağlıkçılar adına yaralıların bize getirildiği, bizim yaralılara götürüldüğümüz, sağlık malzemelerinin güvenli bir şekilde Gazze'ye ulaşacağı tıbbi koridor talep ediyoruz."

Dua ile Yürüyüş Tamamlandı

Vatandaşlar ve çocukların da destek verdiği yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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