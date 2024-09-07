Erzurum'da Hekimlerden Gazze'ye Destek: Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Sessiz Yürüyüş

Erzurum'da aktif olarak görev yapan hekimler ve sağlık profesyonelleri, sağanak yağış altında gerçekleşen bir eylemde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı güçlü bir seslerini duyurdu. Bu sessiz yürüyüş, 43. haftasında gerçekleştirilerek, Gazze'deki mağduriyetlere dikkat çekildi.

Bir Araya Gelerek Mesaj Verdiler

Erzurum Kalesi önünde toplanan doktorlar, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencileri ile sağlık personeli, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak yürüyüşe katıldı. Yürüyüşün ardından, grup adına açıklama yapan Doktor Kübra Kayaalp Göğebakan, Gazze konusunu unutmamak için bir araya geldiklerini belirtti. Duygularını Paylaştı

Göğebakan, açıklamasında, "Müslümanlar olarak geçen 43 hafta boyunca her cumartesi gününde meydanlarda yer aldık. Şu an yaşanan soykırım karşısında içinde bulunduğumuz bu durumu sorgulamak zorundayız. Uzun yıllardır yaşadığımız tembellik ve bencillik, bu acıların önünü açtı" ifadelerini kullandı.

Gazze İçin Üzüntü ve Dua

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan Göğebakan, yürüyüşün ardından, "Düşmanlarımız faaliyet gösterirken bizler birbirimizle mücadele ediyorduk. Onlar güçlenirken biz maalesef yerimizde saydık. Sonunda yaşananlar karşısında çaresiz kaldık ve yaşadığımız duygusal travmayı aşamadık" dedi. Yürüyüş, hayatını kaybedenler için yapılan dualarla sona erdi.