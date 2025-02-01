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Erzurum'da İki Ayrı Kazada 1 Ölü, 4 Yaralı

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen iki ayrı kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:39
Erzurum'da İki Ayrı Kazada 1 Ölü, 4 Yaralı

Erzurum'da İki Ayrı Trafik Kazası

Erzurum'un Tortum ilçesinde aynı mevkide meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, 25 ABV 632 plakalı panelvan aracın Erzurum-Oltu kara yolunun Tortum ilçesinin Aksu Mahallesi mevkiinde devrilmesiyle başladı.

Kaza sonrası ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Panelvandaki yolculardan N.A. (86) hayatını kaybederken, L.D, H.A. ve A.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hemen kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diğer Kaza Detayları

Aynı mevkide meydana gelen bir diğer kazada ise 31 GV 835 plakalı tır devrilerek sürücüsünü yaraladı. Olay yerindeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Erzurum'un Tortum ilçesinde aynı mevkideki iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar...

Erzurum'un Tortum ilçesinde aynı mevkideki iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde aynı mevkideki iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar...

Erzurum'un Tortum ilçesinde aynı mevkideki iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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