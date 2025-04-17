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Erzurum'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen kaza sonucu 6 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 00:25
Erzurum'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Erzurum'da Kaza: 6 Kişi Yaralandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, E.H.K. yönetimindeki 25 AEH 395 plakalı otomobil ile Yaren Y. idaresindeki 25 AY 787 plakalı otomobilin E-80 Kara Yolu Caddesi'nde çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazada yaralananlar arasında sürücüler dışında Gönül Y, Melek Ç, Başak O. ve Esin K. da bulunuyor. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yaralıları güvenli bir şekilde hastaneye kaldırdı. Melek Ç. ile Başak O.'nun durumlarının ağır olduğu bildiriliyor.

Kazanın ardından, alkollü olduğu tespit edilen E.H.K, kaza yerinde taşkınlık çıkarınca, polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek hastaneye götürüldü.

Olayın ardından detaylı inceleme başlatıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

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