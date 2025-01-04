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Erzurum'da İki Tırın Karıştığı Kazada Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafikteki iki tır kazasında bir sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 23:01
Erzurum'da İki Tırın Karıştığı Kazada Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzurum Horasan'da Trajik Kaza

Erzurum'un Horasan ilçesinde, iki tırın karıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri yaşamını yitirdi. Çarpışma, Kenan A. idaresindeki 38 GG 143 plakalı tırın, park halindeki Mustafa E. yönetimindeki 46 VF 565 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazanın Ayrıntıları

Kaza, Erzurum-Ağrı kara yolunun Horasan ilçesi girişinde meydana geldi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahale ve Sonrası

Burada ilk müdahaleleri yapılan sürücülerden Mustafa E., ambulansla önce Erzurum Şehir Hastanesi'ne, ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, tüm müdahalelere rağmen, Mustafa E. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 tırın karıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri hayatını...

Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 tırın karıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri hayatını kaybetti.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 tırın karıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri hayatını...

Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 tırın karıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri hayatını kaybetti.

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