Erzurum'da İnsan Kaçakçıları Ayak İzlerinden Yakalandı, Tutuklandılar

Erzurum'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu

Erzurum'un Tortum ilçesinde, insan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medyada paylaşarak dikkat çeken 3 zanlı, kar üzerindeki ayak izlerinin izlenmesiyle yakalandı ve tutuklandı.

Yakalım Süreci ve Tutuklama

E.C.A. (23), S.M. (23) ve M.N. (26) isimli zanlıların jandarma işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Tortum Adliyesi'ne sevk edildi ve burada tutuklandılar.

Olayın Detayları

Olayın başlangıcında, E.C.A. sosyal medyada insan kaçakçılığı yaptığı anları paylaştı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gerçekleştirdikleri sanal devriye esnasında E.C.A.'nın kimliğini ve Tortum ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Ekipler, E.C.A. ve göçmenlerin kullandığı aracın yol üzerinde bırakılarak kaçtığını belirledikten sonra, 10 düzensiz göçmeni ve insan kaçakçılarını yakalayarak süreci sonlandırdı.

Erzurum'da insan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan ve kar üzerindeki ayak izlerinin takibiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.