Erzurum'da İş Hanı Tuvaletinde Bekçi Ölü Bulundu

Erzurum'da 1. Vakıf İş Hanı Kuyumcular ve Tesbihciler Çarşısı'nda görevli bekçi Orhan Korkmaz (69), iş hanı tuvaletinde ölü bulundu; ceset adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 12:44
Erzurum Cumhuriyet Caddesi Lalapaşa Mahallesi'ndeki 1. Vakıf İş Hanı Kuyumcular ve Tesbihciler Çarşısı'nda bekçilik yapan Orhan Korkmaz (69)'tan haber alamayan yakınları sabah saatlerinde iş hanına geldi.

Yakınları ve iş hanındaki çalışanlar, Korkmaz'ı iş hanının tuvaletinde yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin tuvaletin kapısını açmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

