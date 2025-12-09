Erzurum'da Jandarma Bölgesinde 10 Ayda 241 Trafik Kazası

Erzurum'da 2025 yılı Kasım ayı ve yılın 11 aylık dönemine ilişkin jandarma trafik verileri, bölgedeki kazaların yoğunluğunu gözler önüne serdi. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri'ne göre yaşanan gelişmeler paylaşıldı.

Kasım 2025 verileri

2025 yılı Kasım ayında jandarma sorumluluk bölgesinde 9 yaralamalı kaza meydana geldi. Aynı dönemde bildirilen 9 maddi hasarlı kazada 14 yaralı kayıtlara geçti. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları, kaza yerindeki verileri ifade etmektedir.

Ocak-Kasım 2025 (11 aylık) kümülatif veriler

Yılın ilk 11 aylık dönemine bakıldığında jandarma bölgesinde toplam 241 ölümlü-yaralamalı kaza rapor edildi. Bu dönemde 148 maddi hasarlı kaza yaşandı; bu kazalarda 8 kişi öldü ve 465 yaralı oldu.

Not: Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları bu verilere dahil edilmiyor. İstatistikler, jandarma bölgesindeki kazaların ağırlıklı olarak maddi hasarla sonuçlandığını göstermektedir.

ERZURUM'DA JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE KASIM AYI İÇİNDE 9 YARALAMALI TRAFİK KAZASI YAŞANDI.