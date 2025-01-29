DOLAR
35,78 -0,16%
EURO
37,3 -0,03%
ALTIN
3.158,6 0,51%
BITCOIN
3.691.558,63 -1,75%

Erzurum'da Jandarma SAK Ekipleri Buzlu Gölette Dalış Eğitimi Gerçekleştirdi

Erzurum'da Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, dondurucu soğukta buzlu gölette dalış eğitimi yaptı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:57
Erzurum'da Jandarma SAK Ekipleri Buzlu Gölette Dalış Eğitimi Gerçekleştirdi

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, dondurucu soğuk altında Tekederesi Göleti'nde dalış eğitimi gerçekleştirdi.

SAK Tim Komutanlığı ekipleri, zorlu kış şartlarında etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü ve bu durum, ekiplerin eğitimleri için olağanüstü bir zorluk oluşturdu.

Palandöken ilçesinde yer alan 2 bin 300 rakımlı Tekederesi Göleti'ne ulaşan ekipler, buzla kaplı göletin bir bölümünü kırarak dalış eğitimini başarıyla tamamladı. Bu eğitimler, kış aylarında arama kurtarma operasyonlarında karşılaşabilecekleri zorluklara hazırlanmalarını sağlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
ANKASERA Gençlik Merkezi Ankara Üniversitesi'nde Açıldı
3
Suriye'de Ahmed Şara Geçiş Döneminin Cumhurbaşkanı İlan Edildi
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'İzolasyonlara Direnmeye Devam Edeceğiz'
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
6
Konya'da Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Konuştu: "Barış ve İstikrar Adası Olma Yolundayız"

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı