Erzurum'da Jandarma SAK Ekipleri Buzlu Gölette Dalış Eğitimi Gerçekleştirdi

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, dondurucu soğuk altında Tekederesi Göleti'nde dalış eğitimi gerçekleştirdi.

SAK Tim Komutanlığı ekipleri, zorlu kış şartlarında etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü ve bu durum, ekiplerin eğitimleri için olağanüstü bir zorluk oluşturdu.

Palandöken ilçesinde yer alan 2 bin 300 rakımlı Tekederesi Göleti'ne ulaşan ekipler, buzla kaplı göletin bir bölümünü kırarak dalış eğitimini başarıyla tamamladı. Bu eğitimler, kış aylarında arama kurtarma operasyonlarında karşılaşabilecekleri zorluklara hazırlanmalarını sağlıyor.