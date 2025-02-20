Erzurum'da Jandarmadan Kar Kışına Müdahale: 143 Kişi Kurtarıldı

Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan 143 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:10
Erzurum'da Jandarmadan Kar Kışına Müdahale: 143 Kişi Kurtarıldı

Erzurum'da Jandarma, Kar Nedeniyle Yolda Mahsur Kalan 143 Kişiyi Kurtardı

Son günlerde Erzurum'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları, birçok sürücüyü zor durumda bıraktı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, bu koşullar altında yolda mahsur kalan 143 kişiyi kurtardı.

Jandarma, trafik ve asayiş timleriyle birlikte, olumsuz hava şartlarının etkilerini en aza indirmek ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Özellikle kırsal alanlar ve ana arterlerde yoğun yağış nedeniyle kapanan yolları açmak için ilgili kurumlarla iş birliği yaparak çalışmalar yürütüyorlar.

Güvenliğin ve huzurun sağlanması için gece gündüz görev başında olan jandarma ekipleri, yolda mahsur kalan halkı kurtarmak için azami çaba harcıyor. Son olarak, bu ekipler, yolda kalan 143 kişiye ulaşarak, onların güvenli bir şekilde kurtarılmalarını sağladı.

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 143...

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 143 kişi, jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

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