Erzurum'da JASAT ve Yakutiye Jandarma 10 Yıl 9 Ay 22 Gün Aranan Şahsı Yakaladı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Yakutiye ekipleri 04 Kasım 2025'te hakkında 10 yıl 9 ay 22 gün aranma kaydı bulunan şahsı yakalayıp tutukladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:21
Olayın Detayları

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 04 Kasım 2025 tarihinde Yakutiye ilçesinde, hakkında 10 yıl 9 ay 22 gün aranma kaydı bulunan bir şahsı yakaladı.

Operasyon, JASAT (Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timleri) ile Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışması sonucu gerçekleşti. Şahıs hakkında "Kasten Yaralama", "Karşılıksız Yararlanma", "Silahla Tehdit" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından aranma kaydı bulunduğu belirtildi.

Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi ve tutuklanmasının ardından Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi.

