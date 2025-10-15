Erzurum'da Kadın Girişimci TKDK Desteğiyle Aylık 75 Ton Mantar Üretiyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'un Pasinler ilçesinde, devlet desteğiyle kurduğu tesiste üretim yapan 3 çocuk annesi Nurcan Aktaş, istihdam sağladığı ekip ve ailesinin katkısıyla kısa sürede dikkat çeken miktarda mantar üretimine ulaştı.

Tesis ve üretim kapasitesi

Aktaş, ticaretle uğraşan eşinden esinlenerek yaklaşık 3 yıl önce bu sektöre adım attı. IPARD programına sunduğu proje kabul edilince, sağlanan yaklaşık 170 bin avro hibe ile Pasinler'in Çöğender Mahallesi'nde 7 dönüm arazi üzerine 4 bin metrekare kapalı alana sahip, 12 odalı ve 15 tonluk ranza sistemli mantar ve kompost tesisi kurdu.

Tesis, üretim için gerekli alet ve ekipmanlarla donatıldı ve bir gıda mühendisi dahil olmak üzere 10 kişiye istihdam sağlıyor. Aktaş, eşi ve çocuklarıyla birlikte yaptıkları üretimde 45 günde yaklaşık 75 ton mantar elde ettiklerini; aylık dönemde de yaklaşık 75 ton üretim gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

Büyüme, istihdam ve hedefler

Aktaş, mantar üretiminin emek ve süre gerektiren bir süreç olduğunu vurgulayarak, kadınların üretimde daha fazla yer alması gerektiğini söyledi. Devlet desteğiyle iş kurmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Aktaş, işlerin büyümesi halinde daha fazla kadına istihdam sağlama ve pazar ağını genişleterek ihracata yönelme hedefi olduğunu dile getirdi.

Esnaf Necmi Aktaş ise eşinin aldığı hibe desteğiyle kapasitenin artırıldığını, Doğu Anadolu illerine, yerel ve ulusal marketlere ürün gönderdiklerini aktardı. Kompost üretimi için haftalık 60 ton kapasiteli bir fabrikalarının bulunduğunu, talebe göre bu kapasitenin 120 tona kadar çıkarılabileceğini söyledi. Ayrıca Gürcistan ve komşu ülkelerden ihracat talebi olduğuna dikkat çekti.

TKDK'nın katkısı

TKDK Erzurum İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, IPARD programı kapsamında verilen hibe fonlarının Erzurum'daki projeleri desteklediğini belirtti. Kılıç, Nurcan Aktaş'ın projesine sağlanan desteğin yanı sıra tesis için yaptığı harcamaların tamamının vergi muafiyeti kapsamında olduğunu ifade etti. Kılıç, kurum politikası olarak kırsalda sürdürülebilir kalkınmayı hedeflediklerini ve kadınların bu kalkınmanın itici gücü olduğuna inandıklarını vurguladı. Ayrıca Aktaş'ın tesisi için yaklaşık 170 bin avro destek sağlandığını yineledi.

Sonuç

Pasinler'deki tesis, kadının girişimciliği ve devlet-AB ortak destekleriyle kırsalda üretimin ve istihdamın nasıl büyütülebileceğine örnek oluşturuyor. Aktaş çiftinin hedefi, kapasiteyi artırıp daha geniş pazarlara açılarak hem bölgesel kalkınmaya katkı sunmak hem de daha fazla kadına iş imkanı sağlamak.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde devlet desteğiyle tesis kuran 3 çocuk annesi Nurcan Aktaş, istihdam ettiği 10 kişi ile mantar üretiyor.