Erzurum'da Kamyonet Kasasında 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığına Karşı Operasyon

Erzurum'da, kamyonetin kasasında özel olarak yaptırılan kapalı bir bölmede 9 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Ekipleri Görevde

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle düzensiz göçmenleri sınırdan batı illerine taşıyan araçları tespit etmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kamyona Yapılan Müdahale

Kontroller sırasında, ekipler bir kamyoneti uygulama noktasında durdurarak inceleme yaptı. Yapılan detaylı araştırmada, kamyonetin kasasında özel olarak inşa edilmiş bir bölme bulundu. Bu bölmenin içinde saklanan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Tutuklama Süreci

Yakalanan kişilerin durumunun incelenmesinin ardından, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi gerçekleştirilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Öte yandan, yakalanan düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Erzurum'daki bu tür olaylarla mücadele amacıyla emniyet güçlerinin kararlılıkla devam ettiği vurgulanıyor.