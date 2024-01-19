Erzurum'da kar esareti: Öğrenciler Snowtrack ile evlerine taşındı

Kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yurdun doğu kesimlerinde daha yoğun kar yağışı ile karşılaşanların yaşamı olumsuz etkilenebiliyor. Erzurum da kar yağışının etkisi altına girdi. Kentte yolda kalanların imdadına kurtarma ekipleri ve iş makineleri yetişiyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yaşanan kar esaretine dair açıklama geldi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekman kardan dolayı yolda kalanları kurtarmak için ekiplerin dur durak demeden çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Erzurum'da öğrenciler kar sebebi ile yolda kaldı. Geçitköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Oğuz, dün kar ve tipi yüzünden yolun kapanması sonucu mahalledeki öğrencilerin okula gidip gelemediğini belirterek Büyükşehir Belediyesine yardım çağrısında bulundu.





Belediyenin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, hemen devreye girerek çocukları okuldan snowtrack kullanarak evlerine götürdü. Oğuz, kendilerine destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve Tekman'daki kurumlara teşekkürlerini iletti.





Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye olarak vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, "Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerimiz, Tekman Geçitköy Mahallemizden bizlere ulaşan Mehmet Oğuz kardeşimizin çağrısı sonucunda kıymetli evlatlarımızın eğitim hayatlarına erişebilmeleri adına her türlü imkanımızı seferber ettik. Vatandaşlarımız için canla başla çalışmaya, bütün olanaklarımızla hizmet üretmeye ve hemşerilerimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." dedi.