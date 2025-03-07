Erzurum'da Kar Temizlerken Çatıda Asılı Kalan Adam Kurtarıldı

Erzurum'da Çatıda Kayıp Adam Kurtarıldı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, kar temizlemek amacıyla bir apartmanın çatısına çıkan Hüseyin Ergün, ansızın ayağının kayması sonucu beline bağladığı iple asılı kaldı.

Vatandaşlar Kurtarma Operasyonuna Katıldı

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yer alan 5 katlı apartmanın çatısında meydana gelen olayda, Ergün tedbir amaçlı beline bağladığı ip sayesinde düşmekten kurtuldu. Ancak bu durum, onu çatıda tehlikeli bir şekilde asılı kalmaya zorladı.

Olayı gören çevredekiler, hızla çatıya çıkarak Ergün'ü kurtarmak için yardım etmeye karar verdiler. Üç vatandaş, yaptıkları cesur çalışmayla asılı kalan kişiyi sağlam bir şekilde yerden aldı.

Ergün'ün kurtarılma anı, o sırada orada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu sıradışı olay, geçici bir hayatta kalma mücadelesinin ve komşuluk dayanışmasının önemli bir örneği olarak dikkat çekti.