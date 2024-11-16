Erzurum'da Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü

Erzurum’da Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Erzurum’da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kentin görüntüsünü değiştirdi. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağmur, yerini beyaz örtüye bıraktı.

Palandöken Dağı'nda Kar Görsel Şöleni

Palandöken Dağı’nda yoğun kar yağışının ardından etraf tamamen beyaza büründü. Bu manzarayı görmek isteyen vatandaşlar, kayak merkezine akın etti ve güzel anlarını ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çektiler.

Büyükşehir Belediyesi'nden Yapılan Çalışmalar

Kent merkezinde de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş makineleri ile yollarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Karla kaplı caddelerde, yolların açılması için yoğun bir çaba sarf edildi.

Karın Keyfini Çıkardılar

Lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen birçok vatandaş, kar topu oynayarak eğlendi. Kentin caddeleri ve yolları, kar ile kaplanarak adeta bir kış manzarası oluşturdu.

Erzurum, kar yağışıyla birlikte kışın güzelliklerini bir kez daha yaşatıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.