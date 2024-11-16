DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.128.311,16 0,49%

Erzurum'da Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü ve vatandaşların ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 23:14
Erzurum'da Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü

Erzurum’da Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Erzurum’da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kentin görüntüsünü değiştirdi. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağmur, yerini beyaz örtüye bıraktı.

Palandöken Dağı'nda Kar Görsel Şöleni

Palandöken Dağı’nda yoğun kar yağışının ardından etraf tamamen beyaza büründü. Bu manzarayı görmek isteyen vatandaşlar, kayak merkezine akın etti ve güzel anlarını ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çektiler.

Büyükşehir Belediyesi'nden Yapılan Çalışmalar

Kent merkezinde de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş makineleri ile yollarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Karla kaplı caddelerde, yolların açılması için yoğun bir çaba sarf edildi.

Karın Keyfini Çıkardılar

Lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen birçok vatandaş, kar topu oynayarak eğlendi. Kentin caddeleri ve yolları, kar ile kaplanarak adeta bir kış manzarası oluşturdu.

Erzurum, kar yağışıyla birlikte kışın güzelliklerini bir kez daha yaşatıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı
2
Ankara'da Sosyal Medya Fenomenleri Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı
3
Bursa'da Halk Otobüsünde Bıçaklı Saldırı: Kadın Hastaneye Kaldırıldı
4
Bağcılar'da Polis Aracına EYP ve Molotofkokteyli Saldırısı
5
Erzurum'da Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü
6
Mersin'de Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınbiraderini Öldüren Zanlı Gözaltında
7
Ala'dan Gazze Açıklamaları: 'Uluslararası Kuruluşların Mezarı Oldu'

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!