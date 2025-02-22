Erzurum'da Kardan Kapanan Mahallede Yaralıya Erişim Sağlandı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, kardan kapanan yolda yaralanan kişi, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:14
Erzurum'da Kardan Kapanan Mahallede Yaralıya Erişim Sağlandı

Erzurum'da Kardan Kapanan Mahallede Yaralıya Erişim Sağlandı

Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Tanır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu yaralandı. Yaralı kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine sağlık ekipleri, hemen bölgeye intikal etti.

Ancak, kar ve tipi nedeniyle yolu kardan kapanan mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, bölgeye gidemeyince durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek mahallenin yolunun açılması talebinde bulundu.

Yol açıldıktan sonra yaralı kişi, Hınıs Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Olay, yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da acil durumların yönetiminde ekiplerin ne denli önemli bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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