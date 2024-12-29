Erzurum'da Kaybolan Öğretmenin Cesedi Karasu Nehri'nde Bulundu

Erzurum'da Kaybolan Öğretmenin Cesedi Nehirde Bulundu

Erzurum'da 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmenin cesedi, Karasu Nehri'nde bulundu. Yakutiye ilçesinin Altın Bulak Mahallesi'nde Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olan matematik öğretmeni Sabit Bülbül’ün (39) aracı, Aşkale ilçesi yakınlarında terk edilmiş vaziyette bulundu.

Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları, dün devam etti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, nehirde ve çevresinde kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi ve sonucunda öğretmenin cesedini suda buldu.

Ailesinin 26 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunduğu Bülbül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Cenazenin bulunması üzerine bölgedeki arama çalışmalarını takip eden Bülbül’ün yakınları gözyaşlarını tutamadı.