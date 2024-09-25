Erzurum'da Kaybolan Telefon İki Günde Bulundu

Erzurum'da Kaybolan Telefonun Bulunma Hikayesi

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, iki gün önce kaybolan bir telefon, emniyet ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda keşfedildi.

Kayıp Telefon İçin Hızla Hareket Edildi

E.T. isimli bir kadın, telefonunu kaybettikten sonra Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Ekipler, E.T'nin kaybolduğu uyarısı üzerine hemen harekete geçti.

İki Günlük Kapsamlı Araştırma

Suç araştırma ve soruşturma timleri, kaybolan telefonu bulmak için E.T'nin geçiş yaptığı güzergah üzerinde iki gün boyunca detaylı bir inceleme yaptı.

Telefon Şantiye Alanında Bulundu

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda telefonun yol kenarındaki bir şantiye alanında terkedilmiş olarak bulunduğunu belirledi.

Yeniden E.T'ye Teslim Edildi

Bulunan telefon, hemen E.T'ye teslim edilerek, kaybı olan vatandaşa ulaştırıldı.

Erzurum'da bir kadının 2 gün önce kaybettiği telefon, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.