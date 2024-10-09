Erzurum'da Kaybolan Zihinsel Engelli Kişi 8 Gün Sonra Bulundu

Erzurum'daki Kayıp Zihinsel Engelli Birey Bulundu
Erzurum'un Horasan ilçesinde, 7 Ekim'de kaybolan zihinsel engelli birey Ş.K. (45), İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 gün sonra bulundu.
Aile İhbarı Üzerine Arama Çalışmaları Başlatıldı
Jandarma ekipleri, Mollaahmet Mahallesi'nde yaşayan Ş.K.'nin kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Olayın ardından ilgili güzergahlardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Sosyal Medya ve İpuçları Değerlendirildi
Sosyal medya üzerinde paylaşılan kayıp ilanlarına yapılan yorumlar da göz önünde bulundurularak, Ş.K.'nin kent merkezinde olabileceği ihtimali değerlendirildi. Ekipler, bu bilgiler ışığında araştırmalarını genişletti.
Ş.K. Ailesine Teslim Edildi
Geliştirilen araştırma süreci neticesinde, jandarma ekipleri kayıp zihinsel engelli bireyi kent merkezinde buldu. Ş.K., güvenli bir şekilde ailesine teslim edildi.